"A facut oferta pentru el? Stiti voi ceva? Eu nu am primit nimic!" Hagi mai poate da o lovitura dupa Ianis: "Are oferta din afara!"

Gica Hagi a vorbit despre posibilele plecari de la echipa sa si exclude transferurile in Liga 1. In ceea ce il priveste pe Ghita, acesta nu poate la Craiova mai ales ca oltenii nici macar nu au facut o oferta oficiala.

Nici De Nooijer nu pleaca la FCSB. Fundasul stanga poate pleca de la Viitorul doar daca clubul primeste o oferta tentanta de la un club din Vest.

De asemenea, si Dragus poate pleca. Si tot in strainatate! Dragus a primit deja o oferta, insa "Regele" nu a dorit sa dezvaluie numele echipei

"A facut Craiova oferta pentru Ghita? Stiti voi ceva? Nu a fost vorba de o oferta. Ghita nu poate sa plece si nu o sa plece. E un fundas bun, mai trebuie sa joace un an la noi si mai vedem. Nici De Nooijer nu pleaca, doar daca are o oferta foare buna din afara. Singurul care poate pleca e Dragus. In momentul de fata doar el poate sa plece. Dar nu poate sa plece in tara. Are oferta din afara si daca va pleca, va pleca afara. Are oferta, va las pe voi sa cautati sa vedeti de unde", a declarat Gica Hagi la finalul meciului.