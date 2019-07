VIITORUL - HERMANNSTADT 3-2 | Jucatorul care l-a enervat pe Hagi: "Nu-l mai vedeti in meciul urmator!" Ce spune despre returul cu Gent: "Vedem daca vom fi in stare!"

Gica Hagi a fost multumit de jocul echipei, chiar daca Viitorul a primit doua goluri. Totusi, portarul Tordai va plati pentru meciul din aceasta seara: Cabuz va apara in meciul viitor.

Hagi spera la un meci mare la returul cu Gent si spera la o calificare in-extremis dupa 3-6 in tur.

"Important e ca am castigat, nu conteaza ce am schimbat la pauza. I-am felicitat, am marcat goluri si e un lucru bun. Important e ca avem 9 puncte. Nu m-a nemultumit nimic, am castigat, deci totul a fost bine. Vedem daca vom fi in stare sa cream ceva frumos si important in meciul de joi. Trebuie sa marcam 4 goluri si sa primim maximum 1, in cel mai rau caz. In meciul urmator o sa-l vedeti pe Cabuz. Avem portari buni si trebuie sa le dau sansa tutoror. Ne-a salvat la 2-1, dar portarii mai fac si greseli", a declarat Gica Hagi la finalul partidei.