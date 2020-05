Hagi ia bani dupa transferul lui Ianis la Rangers! Ce suma intra in contul Viitorului

Transferul definitiv al lui Ianis Hagi de la Genk la Rangers a fost anuntat oficial de clubul scotian.

Mutarea fiului "Regelui" vine cu avantaje si pentru clubul lui Hagi, Viitorul care urmeaza sa primeasca procente din transferul mijlocasului roman.

Ianis Hagi avea inclusa in contractul dintre Viitorul si Genk o clauza prin care clubul tatalui sau primeste 20% din suma unui viitor transfer al mijlocasului.

Conform presei belgiene, Rangers a platit 3.4 milioane de euro pentru Ianis Hagi. Astfel, Viitorul va primi din acest transfer, 680.000 de euro.

In urma unor calcule realizate de Fanatik, Ianis Hagi a adus incasari de 5.48 milioane de euro Viitorului. De la Genk, dobrogenii au primit in total 3.48 milioane de euro pentru Ianis, plus inca 2 milioane de euro primite din transferul mijlocasului la Fiorentina, in 2017.