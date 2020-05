BREAKING NEWS! Acum chiar e OFICIAL! Ianis Hagi este jucatorul lui Glasgow Rangers 

Scotienii au achitat clauza de reziliere a jucatorului si au anuntat pe site-ul oficial transferul lui Ianis Hagi.

"Rangers poate confirma ca Ianis Hagi a fost de acord pentru transferul definitiv, dupa ce i-a fost negociata clauza de reziliere", apare in comunicatul lui Rangers.

"Suntem incantati ca Ianis a ales sa isi continue cariera la Rangers. Am avut numeroase conversatii cu el si reprezentantii lui si a fost clar ca singurul obiectiv al sau este sa ramana la Rangers.

Nu este doar un mare talent ci un profesionist tanar care este determinat sa aiba succes. Suntem siguri ca investitia in el va fi eficienta.

Formalitatile transferului nu vor fi complete pana nu se va deschide fereastra de transferuri insa suntem nerabdatori sa il primim cu bratele deschise inapoi la Glasgow in urmatoarele saptamani, alaturi de ceilalti jucatori", a declarat Ross Wilson, directorul sportiv.

