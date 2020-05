EXASPERATI de suporteri! :)) Reactia GENIALA a lui Rangers dupa ce l-au transferat definitiv pe Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost cumparat definitiv de Rangers de la Genk, dupa ce i-a convins pe scotieni in lunie cat a fost imprumutat pe Ibrox.

Hagi. Jr. a fost principalul subiect de discutie pe retelele de socializare intre fanii lui Rangers. Clubul a fost asaltat de mii de mesaje prin care se cerea transferul lui Ianis Hagi. Suporterii au fost speriati de informatiile contradictorii de ieri, cand Genk a postat, apoi a sters anuntul legat de plecarea lui Ianis. Azi, totul a devenit oficial.

Exasperati de mesajele prin care li se cerea sa confirme mutarea, administratorii contului de Twitter ai lui Rangers au postat un text alaturi de un gif cu Ianis in tricoul albastru al gigantului scotian: "In sfarsit nu mai primim mesaje in care ni se cere sa anuntam transferul!"

No more Announce Hagi comments. pic.twitter.com/KVCjgbB42F — Rangers Football Club (@RangersFC) May 27, 2020