BREAKING NEWS: Ianis Hagi, transferat DEFINITIV de Rangers! Anuntul a fost facut OFICIAL, apoi sters de pe site-ul lui Genk!

Ianis Hagi a fost cumparat de Rangers de la Genk!

Genk a facut anuntul! Informatia a fost publicata pe site-ul oficial al clubului belgian, preluata de toata presa britanica, inclusiv de BBC, apoi eliminata din arhiva online a echipei!

Ianis a fost imprumutat in ianuarie de Rangers de la Genk si i-a cucerit rapid pe fani. Hagi Jr. s-a remarcat si in dubla cu Braga din Europa League, in care a fost decisiv.

In anuntul publicat initial pe site-ul lui Genk, clubul ii ureaza 'noroc in viitor', fara sa precizeze suma de transfer. In ianuarie, Genk si Rangers au convenit asupra unei clauze de achizitie definitiva in valoare de 5 milioane de euro. In vara, Ianis a fost luat de Genk, tocmai incoronata campioana a Belgiei, de la Viitorul in schimbul a 3,8 milioane de euro!