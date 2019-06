Hagi ataca Europa: Iancu si un atacant francez, primele transferuri ale Viitorului in aceasta vara

Viitorul si-a prezentat astazi cele doua achizitii.

Viitorul i-a prezentat astazi pe Gabi Iancu si Hamidou Keyta, doi jucatori care au evoluat sezonul trecut la Dunarea Calarasi.

Iancu si Keita au semnat contracte valabile pe doi ani, cu posibilitate de prelungire pentru inca un sezon.

"Gabriel Iancu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, fiind autorul golului care a adus primul titlu de campioana din istoria clubului. A mai evoluat pentru FC Viitorul in perioada 2010-2013 si 2016-2017, dar si pentru echipele FCSB, Karabukspor (Turcia), Termalica (Polonia) si Dunarea Calarasi in sezonul 2018-2019."

"Hamidou Keita a jucat in ultimul sezon tot pentru Dunarea Calarasi, are 24 de ani, 1,86m, evolueaza ca atacant lateral si a mai evoluat in cariera pentru formatiile Le Havre B, Saint-Etienne B, Auxerre B si FC Chambly", scrie Viitorul pe site-ul oficial.