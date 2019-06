Radu Stefan, REVENIRE INCREDIIBLA la Dinamo? Prunea vrea sa dea lovitura cu un transfer urias

Radu Stefan e lasat sa plece liber de Lazio in aceasta vara.

Radu Stefan a fost anuntat de Lazio ca trebuie sa-si gaseasca echipa, la 12 ani de la transferul de la Dinamo. Presa italiana anunta ca Napoli este interesata de serviciile lui Radu Stefan, in conditiile in care poate transfera gratis un fundas cu experienta in Serie A.



Prunea vrea sa dea lovitura: Stefan Radu la Dinamo!

Noul presedinte de la Dinamo, Florin Prunea, e contestat de suporteri, insa el spera sa-i convinga sa renunte la proteste cu o mutare neasteptata: Radu Stefan, inapoi in Stefan cel Mare. Radu e crescut de Dinamo si e apropiat in continuare de suporteri.



"Stefan Radu oricand va dori, usa este deschisa. Este un copil al lui Dinamo, ca mine, ca multi altii care lucreaza aici. Dar cred ca el va mai juca afara. Si ii recomand asta. Cu viata de jucator nu te mai intalnesti", a spus Prunea, potrivit ProSport.



Negoita vrea sa-i vanda clubul lui Rednic!

Situatia de la Dinamo ramane tensionata. Ionut Negoita a anuntat ca-i cedeaza pachetul majoritar de actiuni lui Mircea Rednic pentru 3 milioane de euro, insa antrenorul a fost supus unei operatii recent si nu se poate prezenta pentru moment la negocieri. Galeria lui Dinamo continua protestele, desi vestea ca Rednic ar putea reveni in Stefan cel Mare ii incanta.

"ATENTIE!! Nu sariti in sus la anuntul lui Negoita cu vanzarea pe 3 milioane. Nu e nimic concretizat.Sa punem presiune in continuare.

Incearca sa ne deturneze atentia si sa mute presiunea pe Rednic, care abia a iesit dintr-o interventie chirurgicala dificila", e mesajul postat de PCH.