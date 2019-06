Barcelona si-a luat gandul de la De Ligt si i-a gasit inlocuitor. Fundasul preferat de Valverde

Olandezul Matthijs De Ligt a fost deturnat de PSG din drumul catre Barcelona.

Ce parea un transfer sigur s-a transformat in telenovela verii. Matthijs De Ligt a fost aproape de Manchester United saptamanile trecute, iar acum a ajuns la Paris. Momentan doar in vacanta cu familia, insa si agentul sau este prezent in capitala Frantei si negociaza un salariu mare pentru tanarul fundas in varsta de 19 ani. 400.000 de euro pe saptamana este salariul cerut de Minola pentru De Ligt, dar si un comision gras pentru el. Manchester United este dispusa sa-i achite acesti bani, insa De Ligt nu e convins de situatia de pe Old Trafford, unde echipa e calificata doar in Europa League in sezonul urmator.

Barcelona a anuntat ferm ca nu va intra intr-un razboi de licitatii cu PSG si Manchester United si s-a retras din cursa pentru transfer.



Barcelona l-a transferat deja pe Todibo

Barcelona cauta un fundas tanar care sa-l inlocuiasca pe Pique in momentul retragerii, insa catalanii au deja un fundas tanar, transferat iarna trecuta de la Toulouse: pe Todibo. Acesta are tot 19 ani si a costat mult mai putin, 1 milion de euro. Jucatorul l-a impresionat pe Valverde, insa momentan nu poate emite pretentii in fata cuplului Pique - Langlet. In plus, la Barcelona inca se mai afla Umtiti, un fundas solid in sezoanele trecute. Astfel, catalanii au ajuns la concluzia ca ratarea lui De Ligt nu ar fi o drama si nu vor inainta o oferta marita pentru jucatorul olandez. Todibo a fost avertizat sa aiba grija in privinta vietii private si sa nu ajunga la fel ca Dembele, care a fost pe punctul de a fi dat afara din cauza comportamentului sau. Atacantul pierdea noptile cu jocurile video si a intarziat de mai multe ori la antrenament.