"Ne temem ca a fost ucis!" Anuntul facut de politie despre fotbalistul care a disparut fara urma

Un fotbalist este dat disparut de mai bine de jumatate de an.

Un fost jucator profesionist de fotbal, Kamil Biecke, a disparut fara urma in data de 8 decembrie 2018, fiind vazut ultima data la ora 1.30 dimineata in Luton, Anglia. Disparitia lui a fost raportata de catre fosta sotie la cateva zile distanta, dupa ce aceasta nu a reusit sa-l mai gaseasca.

Fost jucator la Baltyk Gdynia, Biecke nu a fost gasit nici pana in prezent iar politia ancheteaza cazul plecand de la prezumtia ca barbatul de 34 de ani a fost omorat. "Am lucrat neincetat incercand sa stabilim ultimele activitati ale lui Kamil inainte de disparitie.



Dupa un numar mare de audieri, nu am reusit sa descoperim telefonul sau activitati bancare care ar indica faptul ca s-a mutat in alta parte. Kamil nu si-a contactat prietenii sau familia, nici in Marea Britanie si nici in Polonia.



Din aceste motive lucram plecand de la temerea ca a fost ucis. Este crucial sa stabilim ce s-a intamplat cu el" a declarat Mike Branston, cel care conduce investigatia.