De aici a plecat totul! :) Cum l-a umilit Becali pe Hazard in urma cu 6 ani: "S-a hazardat! Ramizer ala la fel!" VIDEO MEMORABIL

Eden Hazard a fost prezentat oficial la Real Madrid, in fata a 50.000 de spectatori.

In 2013, Steaua invingea regina Europei, Chelsea, la Bucuresti, iar Gigi Becali plutea pur si simplu in fata presei.

Becali anuntat atunci ca "nicio echipa din Europa League nu o mai poate opri pe Steaua din drumul spre trofeu". Campioana Romaniei de la acea vreme a fost invinsa in returul de la Londra si a parasit competitia in optimi.

Astazi, Eden Hazard este eroul saptamanii in fotbalul mondial. Belgianul in varsta de 28 de ani a fost prezentat oficial la Real Madrid, in fata a 50.000 de spectatori. Real a platit in schimbul lui 100 de milioane de euro, la care se mai pot adauga alte 50 de milioane din bonusuri.

Iata declaratia memorabila a lui Becali, dupa 1-0 cu Chelsea:



Terry nu mai stia pe unde e caciula lui Terry.

Terry era distrus, Terry. Parca era in filme, in basme.

Lampard, l-am vazut pe Lampard, nici n-a atins-o.

Mata, Pata, alalalt pe stanga... cum il chema?

Ramizer, cum il chema pe-ala? Ramires, asa.

Ala pe care il tinea Rapa acolo de n-a miscat. Cum il chema? Hazard? Hazard, nu?

S-a hazardat! Hazard s-a hazardat. S-a hazardat ca l-a tinut Rapa, nici n-a miscat. Asa s-a hazardat, ca nici n-a miscat.

Eu cred ca la ora asta, ce este prin Europa League, eu cred ca nu ne poate bate nimeni.

Poate prin Champions League pe acolo, alde Real, asta, Barcelona... in rest, astea... taca-taca-taca-taca la tocana!