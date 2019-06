Cel mai TARE penalty din istorie! Este incredibil cum a putut sa traga! Portarul a ramas fara cuvinte

Partida dintre echipele de juniori ale celor de la Guadalajara si Lobos BUAP din Mexic a ramas in istorie dupa ce Diego Campillo a inscris cu, probabil, cea mai norocoasa executie vazuta vreodata!

Tanarul jucator a sutat puternic, insa mingea a lovit bara transversala! Mingea s-a dus mult in aer, insa apoi a cazut in plasa portii! Culmea, pe grafica a aparut initial ca penalty-ul a fost ratat, pentru ca apoi sa fie facuta modificarea.

This has got to be luckiest penalty ever! pic.twitter.com/b3oTZFE6Wn