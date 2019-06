N-au promovat, dar vor in liga a 3-a!!! Steaua a cerut OFICIAL sa fie primita in C fara baraj! Anunt de ultima ora

Steaua a pierdut play-off-ul pe Bucuresti, dar poate sa promoveze direct in liga a 3-a!

Site-ul echipei Progresul Spartac anunta ca Steaua a depus cerere oficiala pentru a fi inscrisa in C. Sefii clubului se bazeaza pe o prevedere din regulament care permite unei echipe care participa in Liga Elitelor sa solicite loc in Liga a 3-a. Conform sursei citate, conform ROAF, Steaua n-are sanse foarte mari de reusita. Prioritate pentru completarea celor 5 secii de C au cluburile retrogradate sezonul trecut, echipele secunde ale cluburilor din Liga 1, echipele secunde ale cluburilor din B, abia apoi echipe ale cluburilor care s-au calificat in Liga Elitelor.

In cazul in care Steaua va fi totusi acceptata in C, va trebui sa aiba permanent in teren trei jucatori U19 si 5 U21.