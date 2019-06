Real Madrid a dat o noua lovitura! Echipa lui Zinedine Zidane a confirmat venirea lui Takefusa Kubo de la FC Tokyo! Tanarul jucator de 18 ani, poreclit "Messi al Japoniei", era curtat si de Barcelona si PSG, insa a ales-o pe Real, urmand sa incaseze 1 milion de euro pe an la noua echipa. Real a anuntat pe site-ul oficial ca jucatorul va evolua in sezonul urmator la Castilla, echipa secunda.

Kubo a fost dorit de Barcelona inca din 2014, semnand atunci cu catalanii. Barcelona l-a pierdut insa din cauza problemelor cu UEFA din cauza jucatorilor minori transferati de Barca, primind si interdictie la transferuri.

Este al 3-lea tanar jucator cumparat de Real Madrid in ultimii 2 ani, dupa Vincius Jr si Rodrygo Goes.



OFFICIAL: Real Madrid have confirmed the signing of Takefusa Kubo from FC Tokyo. pic.twitter.com/uVUjPni3nw

✅ The way he runs

✅ The way he beats his man

This is why former Barcelona and new Real Madrid signing Takefusa Kubo has been labelled the 'Japanese Messi' pic.twitter.com/Qac5rPT8T9