Hagi a rupt tacerea dupa demiterea lui de la Barrera: "Echipa isi pierduse identitatea!" Care a fost momentul care l-a facut sa ia decizia

Gheorghe Hagi a vorbit pentru prima data despre decizia de a-l demite pe antrenorul spaniol.

'Regele' a dezvaluit ca momentul care l-a facut sa ia aceasta decizie a fost dupa meciurile cu FCSB si Dinamo cand, in opinia sa, echipa isi pierduse identitatea si a aratat foarte rau in meciurile respective.

"Nu trebuie sa o luam de la inceput ca pe o greseala, imi place fotbalul spaniol, am vrut un antrenor strain, tanar. A venit, a lucrat, dupa o perioada, lucrurile, in mod clar si statistic, au fost imaginile din meciul cu FCSB si Dinamo pe care i le-am aratat, echipa nu a aratat personalitate in teren. Se pierdusera, am cazut de comun acord sa ne despartim.

Am fost noi convinsi, si noi si Gica am vorbit cu el, i-am prezentat argumentele. Am simtit ca trebuie sa facem o schimbare, sa aducem un antrenor cu experienta si l-am ales pe Mircea.

La noi e o presiune enorma, identitatea noastra e sa ai puterea noastra sa te impui in teren, sa arati personalitate. Pierduse acest lucru echipa, la un moment dat", a spus Hagi pentru Gazeta Sporturilor.