Maxim, pe sistem TURBO in Turcia! :) A inscris o BOMBA in ultima etapa si a ajuns la al treilea meci consecutiv in care inscrie

Gaziantep si Kasimpasa s-au intalnit in etapa cu numarul 14 din Super Lig.

Alexandru Maxim (30 ani) este pe val in Turcia! Mijlocasul roman este neinvins cu Gaziantep de 13 meciuri, adica din prima etapa a campionatului, cand echipa lui Sumudica a pierdut cu Galatasaray.

Mijlocasul a ajuns la 6 reusite in Turcia dupa ce a reusit o 'dubla' in poarta lui Kasimpasa in prima repriza. Maxim a deschis scorul din penalty, iar apoi a marit avantajul echipei sale in minutul 25 din pasa lui Vural.

Gol /⚽️ Alexandru Maxim ⏳ 25’ Kasımpaşa 0-2 Gaziantep FK pic.twitter.com/rfEGnV0h57 — @FootGoalss Hesabını Takip Edin (@FootGoalssTkpEt) December 23, 2020

Cu cele doua reusite, Maxim a ajuns la al treilea meci consecutiv in care inscrie, dupa golul din cupa cu Kocaelispor si cel cu Fenerbahce.