BREAKING NEWS! Mihai Teja, OUT de la Voluntari! Clubul a facut anuntul OFICIAL. Cine il poate inlocui 

Mihai Teja si-a reziliat contractul cu Voluntari dupa aproape un an de colaborare.

Dupa cum a anuntat www.sport.ro in urma cu o zi, Voluntari a renuntat la serviciile lui Mihai Teja, iar anuntul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a clubului, prin intermediul unui comunicat.

"Multumim, Mihai Teja !

FC Voluntari si staff-ul tehnic condus de Mihai Teja se despart dupa aproape un an de colaborare.

Incheierea contractului dintre cele 2 parti a survenit astazi si s-a produs pe cale amiabila.

Mihai Teja a fost instalat la carma echipei noastre in luna ianuarie a acestui an, reusind sa mentina FC Voluntari pe prima scena a fotbalului romanesc in sezonul 2019-2020.

Antrenorul in varsta de 42 de ani a condus echipa noastra in 35 de partide , bilantul sau insumand 14 victorii, 5 rezultate de egalitate si 16 infrangeri.

Clubul nostru ii multumeste pentru rezultate obtinute si munca depusa si ii doreste mult succes in cariera!", se arata in comunicatul clubului.

Pe lista ilfovenilor ca inlocuitori pentru Teja sunt Bogdan Andone, Claudiu Niculescu, iar principalul favorit ar fi chiar antrenorul lui Botosani, Marius Croitoru.