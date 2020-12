Probleme uriase pentru Diego Simeone! Unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai lui Atletico a primit o suspendare de 10 saptamani! De ce este acuzat jucatorul

Kieran Trippier este acuzat de Federatia Engleza ca a plasat anumite pariuri in 2019 referitoare la plecarea sa de la Tottenham, anunta AS.

Sursa citata mentioneaza ca pe fundasul dreapta va fi suspendat o perioada de 10 saptamani si va trebui sa plateasca si o amenda in valoare de 70.000 de lire sterline.

Atletico Madrid and England defender Kieran Trippier has been suspended for 10 weeks and fined £70,000 for alleged breaches of FA betting rules.https://t.co/fhiBCzEyBv pic.twitter.com/HtePJTcdD6