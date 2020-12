Stanciu e PE VAL in Cehia! Dupa assistul magistral de acum 3 zile, mijlocasul Slaviei a reusit un gol ABSOLUT FENOMENAL cu Plzen! VIDEO cu reusita de exceptie a romanului!

Slavia Praha a jucat in deplasare cu Viktoria Plzen in etapa a 14-a a campionatului Cehiei.

Internationalul roman Nicusor Stanciu a deschis scorul pentru echipa antrenata de Jindrich Trpisovsky in minutul 26 al partidei cu un voleu senzational de la aproximativ 14 metri de poarta.

Aceasta reusita a fostului fotbalist de la FCSB vine la numai 3 zile de la victoria Slavei pe teren propriu in fata celor de la Bohemians Praga, scor 2-1

In acest meci, Stanciu a reusit o pasa absolut senzationala pentru golul de 1-0 marcat de Abdallah Sima in minutul 7.

Stanciu played 77 minutes and got an assist in Slavia’s 2-1 win over @bohemians1905 #SlaviaPraha #Bohemians pic.twitter.com/3N0SLP37gb