Ruben de la Barrera a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al naționalei din El Salvador. Spaniolul îi ia locul lui Hugo Perez (59 de ani), cel care era în funcție din aprilie 2021 și a fost demis după 2-3 cu Trinida Tobago în CONCACAF Nations League.

Ruben de la Barrera, noul selecționer din El Salvador

"Suntem încântați de sosirea acestui talentat antrenor spaniol. Ne dorim ca acest nou capitol din carieă să îți aducă succes și un joc spectaculos pentru echipa noastră", a anunțat Federația din El Salvador.

În perioada imediat următoare, El Salvador va continua campania din CONCACAF Nations League, acolo unde ocupă ultimul loc într-o grupă din care mai fac parte Trinidad Tobago, Panama, Guatemala, Martinica și Curacao.

Din 2024, El Salvador va fi implicată și în preliminariile CM 2026, turneu final la care gazde vor fi Canada, Mexic și SUA.

Cel mai valoros jucător al naționalei din El Salvador este fundașul dreapta Alex Roldan (27 de ani), care joacă în MLS, la Seattle Sounders și este evaluat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro.

Ruben de la Barrera, antrenor la FC Viitorul în perioada august - noiembrie 2020, le-a mai pregătit ulterior pe Deportivo La Coruna, în două rânduri, și pe Albaceta. În CV-ul spaniolului mai sunt Al Ahli (Qatar), CyD Leonesa, CD Guijuela și Real Valladolid B.

¡Enhorabuena????! Rubén de la Barrera nuevo entrenador de @LaSelecta_SLV ???????? ⚽ Estamos emocionados por la llegada de este talentoso entrenador español. ¡Que esta nueva etapa traiga éxitos y un juego apasionante para nuestra selección! ???????? #ElSalvador #LaSelecta… pic.twitter.com/WCSlLgwrXs — FESFUT (@fesfut_sv) September 20, 2023

Ruben de la Barrera, demis de Hagi după doar 12 meciuri la Viitorul

Ruben de la Barrera a venit în România în august 2020, adus de Gică Hagi și Gică Popescu. Ibericul a stat pe banca Viitorului până în noiembrie. Mai exact, 12 meciuri, din care a câștigat doar patru.

Hagi l-a demis pe spaniol în momentul în care echipa se afla pe locul al șaptelea în campionat. În locul lui De la Barrera, a fost numit Mircea Rednic, care avea să fie la rândul său demis în aprilie 2021 și schimbat cu Cătălin Anghel.

„Ruben nu i-a dat un telefon lui Gică Hagi să-l întrebe ceva. A luat nişte decizii normale, dar în timpul meciurilor era pe dos. Când am luat hotărârea să-l demitem, am luat cifrele de la Instat şi ne-am speriat. Lucrurile arătau foarte rău. Am luat decizia ca lucrurile să n-o ia la vale și mai rău. Căzusem la posesie, la atacuri, ne îndepărtam de filosofia noastră”, explica atunci Gică Popescu.