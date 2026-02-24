Ruben de la Barrera a fost prezentat oficial la Cultural Leonesa, ocupanta locului 20 în liga a doua din Spania. Tehnicianul iberic a semnat un contract valabil până la finalul sezonului actual.

Ruben de la Barrera, noul antrenor de la Cultural Leonesa

Pentru De la Barrera este o revenire la Cultural Leonesa, formație pe care a mai pregătit-o în perioada 2016-2018 și alături de care a înregistrat atât o promovare în liga secundă, cât și o retrogradare.

Ruben de la Barrera va avea acum misiunea de a salva Cultural Leonesa de la retrogradare. Echipa se află pe poziție retrogradabilă, 20, cu doar 27 de puncte acumulate în primele 27 de etape.

La Cultural Leonesa a fost legitimat în prima parte a acestui sezon Daniel Paraschiv. Atacantul a fost împrumutat timp de cinci luni de Real Oviedo, iar ulterior a fost cedat la Rapid.