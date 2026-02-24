OFICIAL Ruben de la Barrera are o nouă echipă! Cu cine a semnat fostul antrenor de la Viitorul

Ruben de la Barrera are o nouă echipă! Cu cine a semnat fostul antrenor de la Viitorul
Ruben de la Barrera (41 de ani), antrenorul spaniol care a lucrat pentru o scurtă perioadă în România, la FC Viitorul, a început o nouă aventură.

ruben de la barreraCultural Leonesa
Ruben de la Barrera a fost prezentat oficial la Cultural Leonesa, ocupanta locului 20 în liga a doua din Spania. Tehnicianul iberic a semnat un contract valabil până la finalul sezonului actual.

Ruben de la Barrera, noul antrenor de la Cultural Leonesa

Pentru De la Barrera este o revenire la Cultural Leonesa, formație pe care a mai pregătit-o în perioada 2016-2018 și alături de care a înregistrat atât o promovare în liga secundă, cât și o retrogradare.

Ruben de la Barrera va avea acum misiunea de a salva Cultural Leonesa de la retrogradare. Echipa se află pe poziție retrogradabilă, 20, cu doar 27 de puncte acumulate în primele 27 de etape.

La Cultural Leonesa a fost legitimat în prima parte a acestui sezon Daniel Paraschiv. Atacantul a fost împrumutat timp de cinci luni de Real Oviedo, iar ulterior a fost cedat la Rapid.

Ruben de la Barrera a antrenat în România la FC Viitorul

În fotbalul românesc, Ruben de la Barrera a sosit în august 2020, într-o perioadă în care Gică Hagi nu își dorea să mai ocupe banca tehnică. Spaniolul a rezistat 12 meciuri pe banca celor de la FC Viitorul, înregistrând 4 victorii, 4 remize și 4 eșecuri.

Ulterior, De la Barrera le-a mai pregătit pe Deportivo La Coruna, de două ori, Albacete, naționala statului El Salvador și Vizela. De ultima s-a despărțit în noiembrie.

