Probleme la Juventus! Paulo Dybala a refuzat oferta de prelungire a contractului si ar putea pleca in vara!

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, oficialii campioanei Italiei i-au oferit fotbalistului in varsta de 27 de ani o prelungire a contractului care expira in 2022.

Insa, conform sursei citate, atacantul sosit la Torino de la Palermo in 2015 nu a fost multumit de oferta.

De asemenea, celebrul jurnalist specializat pe piata transferurilor mentioneaza ca, in conditiile in care conducatorii 'Batranei Doamne' nu vor imbunatati oferta, sunt sanse foarte mari ca Dybala sa paraseasca echipa chiar in vara anului viitor.

