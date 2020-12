ACUM St. Johnstone 0-0 Rangers | Ianis Hagi, din nou TITULAR dupa ce fanii l-au cerut in primul 11

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre St. Johnstone si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

St. Johnstone 0-0 Rangers

Min. 1: A inceput meciul!

Echipele de start:

Ianis Hagi revine in primul 11 pentru Rangers dupa ce a fost tinut pe banca de Steven Gerrard in ultimele etape. Mijlocasul roman a mai fost titularizat in meciul din Europa League cu Lech, in care a reusit sa si inscrie un gol.

Ianis a fost cerut titular de fanii lui Rangers dupa meciul cu Motherwell, castigat cu 3-1 de liderul din Scotia, cand prestatia romanului a fost extrem de solida.

In acest sezon, mijlocasul luat de Rangers de la Genk in schimbul a 5 milioane de euro a jucat 22 de meciuri pentru scotieni, a inscris doua goluri si a reusit sa ofere 9 pase de gol.