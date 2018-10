Gnohere, pe urmele lui Alibec? Motivul pentru care "Bizonul" a fost schimbat in finalul meciului cu Hermannstadt: dezvaluirea facuta de Dica

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Gnohere a inceput ca titular meciul cu Hermannstadt si a reusit si golul de 2-1 in minutul 57, insa a fost schimbat cu un sfert de ora inainte de final.

Nicolae Dica si-a explicat decizia: "Bizonul" are pubalgie si nu a dorit sa riste inutil avand in vedere ca FCSB conducea deja cu 3-1.

"Am facut schimbarea in minutul 38 (n.red. Morutan a intrat in locul lui Ovidiu Popescu) pentru ca aveam nevoie de un jucator mai ofensiv, cu o tehnica mai buna. Apoi l-am schimbat pe Gnohere pe final pentru ca are o problema cu pubalgia", a declarat Nicolae Dica la finalul partidei.

Afectiunea de care sufera Gnohere acum a fost si unul dintre motivele declinului lui Denis Alibec la FCSB. Atacantul nu a mai fost la fel dupa acel moment, iar evolutiile sale au inceput sa fie din ce in ce mai sterse.

Si un alt fost jucator al FCSB a trecut prin aceeasi situatie. Budescu a fost pus "pe liber" de chinezi in 2016 dupa ce clubul din liga a doua si-a dat seama ca afectiunea il impiedica pe Budescu sa dea randament maxim.