HERMANNSTADT - FCSB 1-3 | Morutan, dupa ce a dat 2 pase de gol: "Nu vreau sa vorbesc de suma de transfer!" Ce i-a spus Dica inainte sa-l trimita pe teren!

FCSB a reusit sa castige cu Hermannstadt desi a fost condusa cu 1-0 si a fost la un pas sa mai incaseze un gol. Intrarea lui Morutan a schimbat jocul.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Olimpiu Mourtan nu a inceput ca titular partida de la Targu Mures, insa a fost introdus pe teren inca din minutul 37, in locul lui Ovidiu Popescu, si a reusit sa dea 2 pase de gol in repriza a doua.

"Nu ma asteptam, insa mereu trebuie sa fiu concentrat si sa pot sa intru pe teren, nu stii cand se accidenteaza un coleg si trebuie sa intru. Am inceput prost, e bine ca ne-am revenit. Dica mi-a spus sa joc cat mai sus, sa imping echipa spre poarta adversa.



La pauza am mai facut o schimbare si atunci am putut sa jucam si mai avansat. Eu nu vreau sa vorbesc despre clauze, nu pot sa decid ce suma de transfer o sa am, eu imi fac treaba pe teren. Imi doresc sa fiu pe teren la nationala de tineret si sa ne calificam" a spus Olimpiu Morutan la Digi Sport.