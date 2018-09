HERMANNSTADT - FCSB, LIVE 21:00 | Mesajul sibienilor inainte de duelul cu liderul Ligii 1! Necunoscutele din primul 11 al lui Dica. ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna Hermannstadt - FCSB, de la ora 21:00, pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

FCSB joaca in deplasare la Hermannstadt, pe stadionul din Targu Mures. Sibienii sunt cei care au invins echipa lui Becali cu 3-0 in Cupa Romaniei sezonul trecut.

Nicolae Dica a venit la conferinta de presa cu o veste buna pentru stelisti, Bogdan Planic si-a revenit si are toate sansele sa fie titular cu Hermannstadt.

"Planic s-a antrenat normal cu echipa, totul e OK, sper ca pana duminica sa nu apara ceva. Sunt sanse 90% sa-l vedem in primul 11.

Eu m-am hotarat, veti vedea maine seara. Junior (Morais) a fost fundas central si cu Sepsi si acum cu Alba Iulia. Veti vedea maine seara daca va juca el sau altul. Singurele variante sunt Morais si Filip. Nedelcu a avut evolutii bune pe pozitia lui de mijlocas central, pozitia de baza. Acum am de ales intre Junior Morais si Filip.

Toate echipele care joaca cu formatiile care trag sa castige campionatul au o alta motivatie fata de meciurile in care joaca cu... de exemplu un Sibiu - Chiajna , un Sibiu - Dunarea Calarasi, au o alta atitudine", a spus Nicolae Dica inaintea partidei.

Eugen Beza, antrenorul secund al sibienilor, este increzator intr-un rezultat bun al echipei sale in confruntarea din aceasta seara.

"Ne aflam in fata unui meci deosebit de important. Ne asteapta o partida dificila, din care trebuie sa scoatem un rezultat pozitiv, tinand cont de situatia in care ne aflam. Este o partida mai speciala. Avem asteptari mari de la acest joc, tinand cont ca acum o saptamana am intalnit CFR-ul si am facut fata cu brio. Meritam mult mai mult. Jocul merge, suntem in foame de puncte. Suntem in criza de puncte, nu de joc, jocul merge, in general, avem parametri buni, dar ne lipseste sansa. Dar, suntem increzatori ca duminica va veni soarele pe strada noastra", a declarat Beza.

Totusi, antrenorul secund al sibienilor stie ca FCSB porneste cu prima sansa. "FCSB este o echipa cu jucatori de mare valoare pentru nivelul Ligii 1, jucatori care pot face diferenta. E clar ca au prima sansa, insa cred ca le vom pune probleme, asa cum am dovedit-o si in alte randuri cu echipe mari, si ca vom scoate un rezultat pozitiv", a explicat Beza.

Inainte de partida de la Targu Mures, FCSB este lider in Liga 1, cu 18 puncte, in timp ce Hermannstadt se afla pe penultimul loc al clasamentului, cu doar 7 puncte.

ECHIPELE PROBABILE

Hermannstadt: Cabuz - Company, Parvulescu, Mijuskovici, Tatar, Antonov, Dalbea, Petrescu, Blanaru, Chalkiadakis, Rusu

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Morais, Al. Stan, Nedelcu, Ov. Popescu, Man, Tanase, Coman, Gnohere