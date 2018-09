HERMANNSTADT - FCSB 1-3 | Becali a inceput sa cante: "Cine e pe primul loc? Dica e!" Si-a anuntat noul preferat: "Nistor NU i-ar lua locul!"

FCSB este lider in Liga 1 cu 4 puncte avans dupa victoria de la Targu Mures - Tanase a reusit o dubla, Gnohere a marcat si el.

Gigi Becali a inceput sa cante dupa victoria cu 3-1 din deplasarea cu Hermannstadt si anunta din nou ca vrea sa ii vanda cu sume importante tinerii jucatori ai liderului din Liga 1. Becali l-a laudat pe Morutan si a anuntat ca acest nu va mai iesi din primul 11.

"Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Dica e, Dica e. Mai glumim, e fotbal. Mie mi-a placut si jocul. Nu mi-a placut la inceput. Dar in momentul in care dai 3 goluri si mai ai 2-3 ocazii, nu poti fi nemultumit. Vorbim de tot jocul, nu mai de prima repriza.



Strategia pe care o fac cu jucatorii, nu cred ca deranjez pe nimeni - 70, 100 de milioane. Ceea ce eu am spus de toti Man, Nedelcu, Morutan, Coman, unul sigur va pleca pe o suma mare. Man sunt sigur ca va fi, poate sa fie 30, poate sa fie 70, poate si mai mult. Dar Morutan, asteptati inca 2 ani, o sa vedeti ca nu sunt penibil cand spun asta.



Eu am alta mentalitate, este opinia mea. Pe mine ma cheama Becali, nu altfel, nici Popescu, nici Georgescu. Daca la o marfa la mine va costa vreodata 70, niciodata nu o voi vinde cu 35, la jumatate de pret. Este posibil sa o vand cu 10-20% mai putin, dar nu eu nu o sa iau 15% din suma pentru ca ma cheama Becali. Eventual 120% ca am demonstrat-o cu Stanciu, cu fundasii centrali (Gardos, Chiriches). N-am trecut de bariera de 10 milioane pentru ca n-am avut marfa. Stanciu era de 10 milioane? Nu vreau sa mai vorbesc ca se supara baiatul.



Voi nu o sa vedeti niciodata un jucator vandut pe o suma mica. Copilul (Morutan) mi-a spus: <<nea Gigi, semnez cand vrei, pe cat vrei, ce crezi>>. Eu ii spun ca nu vreau sa pleci pe 2 milioane, ca vreau sa iei 7 milioane salariu. Din 10 nu il va mai scoate nimeni. M-am convins si astazi dupa ce l-am vazut. Eu l-am luat sa joace langa Pintilii, mi-am dat seama ca nu poate acolo, el e 10. Locul lui nu cred ca il mai poate lua nimeni. Astazi a castigat un meci de unul singur. Incet-incet se cristalizeaza primul 11. Man este al 12-lea.



(Daca s-a gandit ca va fi introdus Morutan in minutul 37) Pai da' ce, eu sunt antrenor? Il felicit pe Dica pentru ca a castigat meciul. Si a schimbat si la mijloc. Acum sa vedem cine va fi la mijloc: Filip, Ovidiu Popescu. Eu cred ca in iarna vom aduce un jucator la mijloc langa Nedelcu. Mie imi plac jucatorii rapizi, care sa joace in viteza. Nu prea gasesc in Romania ce mi-ar placea mie. Ar fi unul, dar nu spun. Nistor ce, poate sa joace in locul lui Morutan?



Daca primesc 7-8 milioane pe Tanase, il dau. Dar Coman, Morutan si Man, negocierile, va promit, merg din 10 in 10 milioane. Nu o sa vedeti ca o sa dea cineva 35 de milioane. Cu ce e penibil, ca asa vreau sa fac? Nu supar pe nimeni. Ma intelegeti?

De ce marfa altora e mai buna? Eu vand tot fotbalisti. O sa vedeti ca asa fac. Fiecare are opinia lui. E marketing, e adevarat. In caz ca se intampla, pregatesc de acum terenul. Ce mare lucru fac? Trebuie sa scrie ziarele din strainate. De ce credeti ca ii schimb clauza lui Morutan? Scriu ziarele din Spania, Anglia, ce clauza are baiatul asta" a spus Gigi Becali la Digi Sport.