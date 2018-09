HERMANNSTADT - FCSB 1-3 | Fazele care ii dispera pe stelisti: "Nu stiu ce se intampla!" Reactia "eroului" Tanase

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Florin Tanase a reusit o dubla in deplasarea de la Hermannstadt, insa FCSB a suferit in prima repriza. Sibienii au dechis scorul in urma unei faze fixe, cea mai mare problema a liderului in acest moment.

Tanase spune ca Dica lucreaza cu elevii sai aceste faze la antrenamente.



"O victorie muncita, sunt bucuros ca echipa a vut reactie dupa golul primit, important e ca am castigat. Ma simt foarte bine, sunt bucuros ca am reusit sa marchez, golurile iti dau incredere si cu siguranta voi mai marca pe viitor. Toata echipa a muncit pentru aceatsa victorie, intr-un meci reuseste unul, in alt meci, altul. Importante sunt punctele si faptul ca ne mentinem pe primul loc. Am ratat inainte sa inscriu pentru ca mi-a sarit mingea si am lovit-o cu tibia. Din pacate primim foarte multe goluri din faze fixe, pierdem marcajul, desi am lucrat la antrenamente, mai toate golurile le primim din faze fixe.

La CFR - Craiova imi convine un egal, dar noi trebuie sa ne uitam la noi si sa antrenam cat de bine putem si sa castigam aproape toate meciurile", a spus Florin Tanase.

Vezi aici toate fazele de la Hermannstadt - FCSB, Liga 1, etapa 10.