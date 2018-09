HERMANNSTADT - FCSB 1-3 // I-a amenintat inainte de meci, dar n-a reusit sa le dea gol: "Orice jucator isi doreste sa ajunga la Steaua!"

Cei de la Hermannstadt au ramas cu regrete dupa infrangerea cu FCSB.

Atacantul celor de la Hermannstadt, Stefan Blanaru, a ramas cu regrete dupa duelul cu FCSB - nu a reusit sa inscrie iar liderul din Liga 1 s-a impus desi Hermannstadt a condus cu 1-0 si a avut un gol anulat. Blanaru a vorbit si despre posibila oferta de la FCSB.

"Probabil in seara asta daca mai marcam inca un gol, la 2-0 erau altele datele problemei. Am incercat sa fim noi cei care conducem jocul, jucam acasa, iar cei de la Steaua cand au spatii sunt foarte buni. In repriza a doua am simtit ca putem mai mult si astfel au avut spatii. Atunci era Cupa Romaniei, acum trag la campionat, sunt lideri. Probabil nu au tratat cu maxima seriozitate acest meci, acum am incercat sa conducem meciul si ei au profitat.



Speram sa oprim aceasta criza, dar mergem din rau in mai rau. Jocul totusi nu arata atat de rau. Daca intram la pauza cu 1-0, altfel era meciul.

Sincer, eu nu am vorbit cu nimeni din conducerea clubului (FCSB), am vorbit doar cu un impresar care mi-a spus ca cei de la Steaua ar fi interesati. Daca ar fi adevarat, va dati seama ca orice jucator ar vrea sa ajunga la Steaua. Insa am multa treaba la Hermannstadt in acest moment" a spus Stefan Blanaru dupa partida.

Dalbea: "Le-am dat spatii si au profitat"

"Nu stiu daca a fost offside, altul era jocul daca se facea 2-0. In a doua repriza le-am dat spatii si fiind jucatori de calitate au profitat. Trebuie sa schimbam ceva pentru ca nu putem continua aceasta serie proasta. Am facut meciuri bune, forma aratata nu reflecta locul pe care il ocupam. Nu obtinem insa puncte si asta e marea problema.



A fost alt meci fata de cel de anul trecut, acum le-am dat spatii si ne-au taxat. La 0-0 am jucat intr-un fel si la 1-1 am jucat in alt fel" a spus Dalbea la Digi Sport.