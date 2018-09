HERMANNSTADT - FCSB 1-3 | Dica dezvaluie de ce l-a folosit pe Morais fundas central: "Stiam cum o sa joace ei si asa m-am gandit"

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Nicolae Dica e multumit de finalul de la Targu Mures, acolo unde FCSB a intors de la 0-1 cu Hermannstadt si s-a impus cu 3-1.

Antrenorul FCSB e nemultumit insa de situatia din aparare. Elevii sai au luat iar gol din faza fixa, al saselea din cele 10 primite in acest sezon.

Dica spune ca l-a ales pe Junior Morais pentru a combate viteza lui Blanaru, insa brazilianul a fost depasit usor la fazele fixe din careu.



"Stiam ca o sa avem o partida foarte grea. Cei de la Sibiu se apara foarte bine, e greu sa-i deschizi. Am avut posesie buna, am avut doua ocazii si apoi a venit acel gol din faza fixa. Avem 6 goluri din 10 din faze fixe. Este foarte mult pentru o echipa care isi doreste campionatul. Am pierdut apoi increderea, dar am reusit sa intram in joc si sa egalam. Repriza a doua a fost foarte buna, am inscris de doua ori si am avut ocazii.

Stiam ca va juca Blanaru titular, stiam ca e jucator de viteza si aveam nevoie de un jucator de viteza cum este Junior Morais, din acest motiv l-am folosit. Am facut schimbare in minutul 37 pentru ca aveam nevoie un jucator mai ofensiv, Nedelcu si Popescu jucau in aceeasi linie. Pe Bizon l-am schimbat pe final pentru ca are avea problema cu pubalgia. El a facut un meci foarte bun, a alergat mult si a inscris.

Imi doresc sa primim cat mai putine goluri, dar e important ca pe faza ofensiva reusim sa marcam. Trebuie sa lucram la fazele fixe in faza defensiva.

Am inteles ca Gnohere s-a luat cu al patrulea arbitru, nu am fost foarte atent, eram concentrat la meci.

Mai sunt multe etape de jucat, ma voi uita maine la CFR - Craiova, important ca ramanem pe primul loc si aceasta etapa", a spus Dica.

