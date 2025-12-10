Chiar dacă este vorba despre un meci în Europa și despre un derby din campionat, Mihai Stoica a mărturisit că nu se așteaptă la un număr mare de spectatori în niciunul dintre meciuri.

Mihai Stoica: ”E o chestie mai mult decât ciudată ca vara sau toamna să joci la 19:45, iar iarna să joci la 22:00”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că la meciul cu Feyenoord sunt așteptați aproximativ 25.000 de spectatori. Mihai Stoica susține că sunt mai multe motive pentru care Arena Națională nu se va umple, iar unul dintre ele este planificarea făcută de UEFA, care nu a ținut cont că vremea este răcoroasă în România și a programat meciul la ora 22:00. Oficialul campioanei României s-a arătat deranjat de faptul că, în lunile mai călduroase, meciurile europene ale roș-albaștrilor erau programate la 19:45.

”Cam 25.000 (n.r. de spectatori vor fi prezenți la meci). Până în 25.000, cred. Oricum peste 20.000, aia clar, între 20 și 25, poate chiar 25.000.

E o chestie mai mult decât ciudată ca vara sau toamna să joci la 19:45, iar iarna să joci la 22:00, se știe că nu suntem Spania, una la mână. A doua, poziția în clasament în grupa asta XXL. Și a treia, e frig, ce să mai vorbim”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica se teme că, din cauza frigului, Arena Națională nu se va umple nici la meciul cu Rapid.

”Să vedem și cu Rapid, dacă am fi jucat în octombrie, poate erau 40.000. Acum, vor fi sub 30.000. E frig și provincia mai zice și ’pas’ la anumite meciuri la care nu ar fi spus dacă erau alte condiții atmosferice. Asta este”, a adăugat Mihai Stoica.

