Becali a anuntat primul transfer al iernii: "Stiu eu unul!" Mutarea care transforma FCSB intr-o echipa de "vitezisti"

Gigi Becali a anuntat ca va incerca un transfer important in iarna dupa victoria obtinuta de FCSB la Hermannstadt.

Becali vrea un mijlocas si spune ca a pus deja ochii pe un jucator care se potriveste profilului, insa nu este 100% sigur ca il poate aduce inca din iarna. Intrebat daca este vorba despre Nistor, Becali a negat categoric.

"Cred ca in iarna vom aduce un mijlocas neaparat, vom vedea. Vreau joc rapid, in viteza si de aceea nu-mi plac mijlocasii care dorm, care sunt lenti! Nu prea gasesc eu in iarna ce imi place. Stiu eu unul, dar mai vedem. Nistor, nu stiu ce sa mai faca el la Steaua? Sa joace in locul lui Morutan? Nu mai poate", a declarat Gigi Becali la DigiSport.