Oltenii au prins aripi! Pentru că eliminarea turcilor de la Istanbul Bașakșehir, în play-off-ul Conference League, la care s-au adăugat victoriile cu Rapid Viena (Austria) și Mainz (Germania) în grupă, au fost niște rezultate care au ridicat moralul echipei până la cer!

Iar acum, cu două etape înainte de finalul meciurilor din grupă, oltenii „văd“ deja fazele eliminatorii. În acest context, meciul cu Sparta Praga de acasă (mâine, ora 19:45) e abordat cu o doză mare de curaj. Ceea ce reiese și din ce li s-a transmis cehilor prin vocea mijlocașului Anzor Mekvabişvili (24 de ani).

„Ne aşteptăm la un meci dificil împotriva unei echipe cu tradiţie, care are în componenţă jucători de calitate care evoluează la echipele naţionale. Dar și noi avem o echipă bună, avem de partea noastră stadionul şi suporterii. Aşa că celor de la Sparta Praga nu le va fi uşor împotriva noastră! Noi vom face totul pentru a-i face fericiţi pe suporterii noştri. De fiecare dată când joc aici îi simt foarte aproape pe fani“, a spus fotbalistul georgian.

„Presiune? Nu există așa ceva!“

În continuarea analizei sale, Anzor Mekvabişvili a respins teoria conform căreia, fiind aproape de o mare performanță și anume calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, Craiova s-ar speria de succes, neavând experiență la acest nivel.

„Nu pot să spun că suntem favoriţi, dar nici ei nu sunt. Important este să avem o evoluţie bună şi atunci rezultatul va veni. A fost greu şi cu Mainz, dar cumva am reuşit să câştigăm toate cele trei puncte. Nu resimţim presiunea pentru că este şi pentru prima oară când echipa noastră ajunge aici în această competiţie. Aşa că ne bucurăm de fotbal şi luptăm pentru victorie. Asta vom încerca să facem mâine. Toată lumea îşi doreşte să ajungă cât mai departe în cupele europene, aşa că facem totul pentru asta“, a încheiat fotbalistul Craiovei.

