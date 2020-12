GIUVAIER doar pe teren. Pustiul magic Popescu, terminat de emotii la interviul de dupa meci! Ce a spus

Octavian Popescu devine un jucator din ce in ce mai important pentru Toni Petrea la FCSB.

Pustiul de 17 ani a deblocat meciul cu penalty-ul pe care l-a obtinut in minutul 73 si a facut un meci convingator. Popescu a fost unul dintre jucatorii ceruti la interviuri de televiziunile detinatoare de drepturi, dupa joc. Aici, Popescu nu a mai fost la fel de expansiv ca pe teren.

Mijlocasul ofensiv a fost terminat de emotii si a incercat sa dea raspunsuri cat mai scurte de frica sa nu faca vreo greseala. Reporterul a reusit sa scoata putine de la el, desi stelistii sunt tot mai interesati de jucatorul-senzatie adus de la Craiova de Becali in vara. Popescu a dezvaluit ca Man e cel mai apropiat prieten pe care-l are in lot si ca nu are nevoie de interventii din exterior pentru a-si potoli entuziasmul: "Ma descurc singur, eu ma ajut sa raman cu picioarele pe pamant".

Popescu are 7 meciuri la FCSB in Liga 1 si o aparitie in Europa League. In afara meciului de azi, a mai fost titular cu Poli Iasi (2-5). Mijlocasul ofensiv are doua pase de gol in acest sezon.