Lovitura pentru FCSB! Unul dintre fotbalistii lui Becali s-a accidentat si RATEAZA meciul cu UTA

Dupa ce i-a recuperat pe Coman, Man, Tanase si Olaru, FCSB are un nou accidentat in lot.

Sergiu Bus (28 ani) s-ar fi accidentat la antrenamente si nu va fi disponibil pentru meciul cu UTA Arad, anunta ProSport. Accidentarea atacantului adus de la Gaz Metan in vara vine dupa ce FCSB a reusit sa ii recupereze pe Dennis Man, Florin Tanase, Florinel Coman si Darius Olaru.

Adus liber de contract in vara de Gigi Becali, care avea doar cuvinte de lauda la adresa lui, Bus nu a reusit sa se impuna la ros-albastrii, fiind utilizat in aproape fiecare meci pentru doar 45 de minute, fie era scos la pauza, fie introdus in a doua repriza.

In acest sezon, atacantul cotat la 800 000 de euro conform Transfermarkt a jucat 11 meciuri in tricoul FCSB-ului, a inscris doar doua goluri si a oferit o pasa de gol.