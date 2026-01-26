Matei Todoran s-a calificat azi în optimile Australian Open, rămânând singurul român în competiția juniorilor, după o victorie clară în fața lui Oliver Majdandzic.



Tânărul de 18 ani, cu rădăcini pe Valea Bârgăului, continuă parcursul excelent la Melbourne. După ce l-a eliminat pe favoritul principal, Yannick Theodor Alexandrescou, Matei a bifat o nouă reușită în această dimineață.



Partida contra germanului Oliver Majdandzic (17 ani) a fost una consistentă și a durat o oră și 38 de minute. Tabela a arătat la final 7-5, 6-3 pentru sportivul nostru.



Viteză uluitoare la serviciu



Un detaliu care a atras imediat atenția specialiștilor este forța serviciului etalat de Todoran. Acesta a atins o viteză maximă de 211 km/h, un prag greu de atins chiar și pentru unii jucători adulți din circuitul profesionist.



Această prestație solidă îi dă dreptul să spere la o performanță istorică. România nu a avut până acum un campion la simplu băieți într-un turneu de Grand Slam, iar realitatea este că Matei Todoran se numără printre puținii care pot ataca realist acest obiectiv.



În turul al treilea, Todoran îl va înfrunta pe Kai Thompson, din Hong Kong.

