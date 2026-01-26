Mircea Lucescu a avut niște Sărbători nu tocmai fericite. Pentru că, la 80 de ani, legendarul antrenor se confruntă cu inevitabilele probleme de sănătate care apar după o vârstă.

În acest context, „Il Luce“ a fost internat, ințial, pentru o situație medicală declanșată de tulburarea ritmului cardiac. Ulterior, selecționerul României a fost doborât și de o gripă cu febră de peste 39 de grade. Ajuns pe mâna medicilor, Lucescu a fost nevoit să renunțe la deplasarea programată în Turcia, unde voia să vadă echipele românești, aflate în cantonamentele de iarnă. De acest lucru s-au ocupat oamenii din stafful său.

Din fericire, „Il Luce“ s-a făcut bine, între timp. Potrivit jurnalistului Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, Mircea Lucescu a fost, în sfârșit, externat din spital. Chiar dacă starea sa e bună, el se va afla, în continuare, sub supravegherea medicilor.

Pentru Mircea Lucescu, marea provocare a anului se numește primul baraj de calificare pentru Mondiale, cu Turcia, la Istanbul. Meciul e programat pentru 26 martie. Învingătoarea de aici va avansa la un al doilea baraj, cel decisiv pentru calificare, cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Acest al doilea baraj e programat pentru 31 martie. România va evolua și aici, în deplasare, în cazul în care va trece de Turcia, la Istanbul.

