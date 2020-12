FCSB - UTA Arad, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Cu Man si Tanase refacuti, FCSB lupta pentru a 7-a victorie consecutiva in Liga 1!

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In a 12-a etapa a Ligii 1, FCSB joaca pe teren propriu contra celor de la UTA Arad.

Echipa lui Gigi Becali este lider solitar in Liga 1, cu 27 de puncte, cu doua mai mult decat Universitatea Craiova, care ocupa pozitia secunda a clasamentului. Dupa 11 etape, aradenii sunt pe locul 6, cu 17 puncte.

FCSB este neinvinsa de 6 etape in campionat, reusind dupa victoria cu Gaz Metan Medias (3-2) sa egaleze un record stabilit in perioada 2013-2014 de echipa antrenata atunci de Laurentiu Reghecampf.

De cealalta parte, UTA Arad are si ea un parcurs bun, in ultimele 7 etape fiind invinsa doar de Gaz Metan (1-3), obtinand in celelalte 6 partide 4 victorii si doua remize.

Meciul dintre FCSB si UTA Arad este programat de la ora 21:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Vina, Olaru, Morutan - Man, Bus, Tanase

UTA Arad: Iacob - Tomozei, Benga, Albu, Rumbullaku - Isac, Rosu - Tescan, Rus, Ursu - Hora