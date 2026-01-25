Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii

Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii
Alexandru Hațieganu
Duel interesant la Australian Open 2026.

Elina Svitolina Ucraina Mirra Andreeva Rusia Australian Open
Sportiva ucraineană Elina Svitolina (cap de serie 12) a învins-o ​​pe rusoaica Mirra Andreeva (cap de serie 7), scor 6-2, 6-4, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open.

Meciul a durat o oră şi 24 de minute, iar în sferturi Svitolina o va înfrunta pe americanca Coco Gauff (cap de serie 3).

Încă neînvinsă în 2026, ucraineana a obţinut duminică a noua victorie consecutivă, continuându-şi avântul câştigat după titlul WTA 250 de la Auckland, la începutul lunii ianuarie.

Mirra Andreeva, huiduită de fani la Australian Open 2026

Calificându-se pentru a patra sferturi de finală la Melbourne, după cele din 2018, 2019 şi 2025, ea va încerca marţi să ajungă în semifinalele Australian Open pentru prima dată.

După meci, publicul a huiduit-o pe Mirra Andreeva - poate din cauza lipsei unei strângeri de mână între cele două jucătoare la final.

Însă, Elina Svitolina nu a mai dat mâna cu adversarele ruse de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

