Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii

Sportiva ucraineană Elina Svitolina (cap de serie 12) a învins-o ​​pe rusoaica Mirra Andreeva (cap de serie 7), scor 6-2, 6-4, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open.

Meciul a durat o oră şi 24 de minute, iar în sferturi Svitolina o va înfrunta pe americanca Coco Gauff (cap de serie 3).

Încă neînvinsă în 2026, ucraineana a obţinut duminică a noua victorie consecutivă, continuându-şi avântul câştigat după titlul WTA 250 de la Auckland, la începutul lunii ianuarie.

Mirra Andreeva, huiduită de fani la Australian Open 2026

Calificându-se pentru a patra sferturi de finală la Melbourne, după cele din 2018, 2019 şi 2025, ea va încerca marţi să ajungă în semifinalele Australian Open pentru prima dată.

După meci, publicul a huiduit-o pe Mirra Andreeva - poate din cauza lipsei unei strângeri de mână între cele două jucătoare la final.



Însă, Elina Svitolina nu a mai dat mâna cu adversarele ruse de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

