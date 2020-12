Absenta importanta in echipa lui Toni Petrea! Cine este fotbalistul care s-a accidentat inainte de meciul dintre FCSB si UTA Arad

FCSB poate ajunge la 7 victorii consecutive in Liga 1.

Ros-albastrii intalnesc in aceasta seara UTA Arad, iar Toni Petrea ii are in lot pe Dennis Man, Florin Tanase si Florinel Coman, care s-au recuperat dupa accidentarile suferite in aceasta toamna.

Din nefericire, antrenorul nu are toata echipa apta pentru meci. Sergiu Bus s-a accidentat in aceasta saptamana si va rata meciul din a 12-a etapa a Ligii 1.

Potrivit ProSport, atacantul adus in aceasta vara la FCSB s-a rupt la un antrenament disputat zilele trecute, iar staff-ul a sperat sa-l recupereze pana astazi. Acest lucru nu a fost posibil, iar fotbalistul nu va putea juca impotriva celor de la UTA.

In acest sezon, Sergiu Bus a adunat 11 aparitii in tricoul lui FCSB, reusind doua goluri si un assist.