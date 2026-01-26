Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, brazilianul a explicat relația specială pe care o are cu fostul finanțator al Vasluiului și a regretat retragerea acestuia din fotbal.



„Da, ținem legătura. Mereu îmi spune că sunt ca un fiu pentru el. Ne înțelegem foarte bine. Am mare respect pentru domnul Porumboiu. Din păcate, s-a retras din fotbal. Fotbalul românesc a pierdut un om care băga bani și chiar iubea fotbalul. Lumea vorbește, spune ce vrea, dar nu contează”, a declarat Wesley.



Wesley Lopes face o paralelă între Gigi Becali și Adrian Porumboiu

În cadrul interviului, printre altele, fostul golgheter a făcut apoi o comparație directă între Porumboiu și patronul FCSB: „Gigi Becali, de exemplu, vorbește peste tot ce vrea. Are bani, face ce vrea. Părerea mea e că e mare păcat că domnul Porumboiu s-a retras din fotbal.”



Adrian Porumboiu a ieșit oficial din fotbal pe 21 iunie 2013, invocând jocurile de culise și lipsa de corectitudine din fotbalul românesc, după ani în care a investit masiv la FC Vaslui.

