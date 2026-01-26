EXCLUSIV Wesley Lopes face o paralelă între Gigi Becali și Adrian Porumboiu: „Părerea mea”

Wesley Lopes, fostul mare atacant al Ligii 1 și simbol al celor de la FC Vaslui, a vorbit deschis despre doi dintre cei mai influenți patroni ai fotbalului românesc, Gigi Becali și Adrian Porumboiu.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, brazilianul a explicat relația specială pe care o are cu fostul finanțator al Vasluiului și a regretat retragerea acestuia din fotbal.

„Da, ținem legătura. Mereu îmi spune că sunt ca un fiu pentru el. Ne înțelegem foarte bine. Am mare respect pentru domnul Porumboiu. Din păcate, s-a retras din fotbal. Fotbalul românesc a pierdut un om care băga bani și chiar iubea fotbalul. Lumea vorbește, spune ce vrea, dar nu contează”, a declarat Wesley.

Wesley Lopes face o paralelă între Gigi Becali și Adrian Porumboiu

În cadrul interviului, printre altele, fostul golgheter a făcut apoi o comparație directă între Porumboiu și patronul FCSB: „Gigi Becali, de exemplu, vorbește peste tot ce vrea. Are bani, face ce vrea. Părerea mea e că e mare păcat că domnul Porumboiu s-a retras din fotbal.”

Adrian Porumboiu a ieșit oficial din fotbal pe 21 iunie 2013, invocând jocurile de culise și lipsa de corectitudine din fotbalul românesc, după ani în care a investit masiv la FC Vaslui.

Wesley Lopes a evoluat timp de cinci sezoane la Vaslui, unde a strâns 136 de meciuri, 77 de goluri și 12 pase decisive.

Gigi Becali l-a vrut pe Wesley la FCSB

Atacantul a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, însă mutarea nu s-a realizat, Porumboiu refuzând să-l lase să plece, chiar și în fața unor oferte consistente.

Chiar și după acel refuz, Becali a continuat să îl curteze public pe brazilian, promițându-i salarii mari și libertate totală în afara terenului. Detaliile complete apar în interviul acordat pentru Sport.ro, pe care îl găsiți - AICI.

