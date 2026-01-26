Etapa a 22-a din Serie A s-a încheiat, duminică, cu o partidă strânsă pentru titlu, AS Roma – AC Milan, scor 1-1. Rezultatul i-a convenit de minune lui Cristi Chivu, după cum Sport.ro a explicat aici.

Dacă duelul de pe teren s-a încheiat pentru Roma și Milan, cel din culise, în tentativa de a obține semnătura lui Radu Drăgușin (23 de ani), continuă. Potrivit Calciomercato, cele două pretendente la titlu rămân în cursă pentru aducerea fundașului român de la Tottenham. Cu precizarea că, potrivit unui anunț de ultima oră făcut de jurnalistul Andrea Losapio, gruparea milaneză ar fi acum în pole-position.

Italienii anunță: „Drăgușin, mai aproape de AC Milan“

Calciomercato a notat că AC Milan e hotărâtă să aducă un fundaș central, înainte de încheierea perioadei de transferuri.

„Igli Tare, directorul sportiv al Milanului, muncește de zor, ca să îndeplinească dorința antrenorului Max Allegri. Acesta a cerut întărirea compartimentului defensiv prin aducerea unui fundaș central. În ultimele ore, contactele cu Tottenham s-au intensificat în privința lui Radu Drăgușin, un fundaș român bine cunoscut în Italia. Milanul intenționează să-l ia pe Drăgușin, sub forma de împrumut, cu opțiunea de transfer definitiv, în vară. În felul acesta, decizia achiziționării lui Drăgușin poate fi luată peste 6 luni, în funcție de rezultatele din acest sezon și o eventuală calificare pentru Champions League. Tottenham, pe de altă parte, vrea o clauză care să garanteze transferul definitiv al lui Drăgușin, în vară. Așadar, lucrurile evoluează, s-au pus în mișcare. Următoarele zile vor fi decisive“, au scris italienii.

Sursa citată a notat că o alternativă a Milanului, pentru postul de fundaș central, e Gila de la Lazio.

