"Cum naiba l-ai dus pe-ala la Juventus? Am trei mai buni!" FCSB nu l-a vrut pe Radu Dragusin! Care sunt calitatile fundasului din echipa lui Ronaldo

Radu Dragusin a debutat la Juventus in meciul din grupele Champions League, contra celor de la Dinamo Kiev.

Fundasul in varsta de doar 18 ani a fost laudat la finalul meciului, jurnalistii italieni notand deja faptul ca Juventus va alege sa-i prelungeasca contractul in urmatoarea perioada, intelegerea romanului cu campioana din Serie A fiind valabila pana in iunie 2021.

Impresarul lui Dragusin, Florin Manea, a vorbit despre momentul in care fundasul a prins transferul in Italia, dezvaluind ca FCSB nu a crezut in calitatile tanarului fotbalist.

"E serios, e muncitor si nu tine sa fie laudat. Nu ne intereseaza sa sustinem ca e un fotbalist de zeci de milioane de euro. Cand l-am cunoscut, il vazuse fratele meu intai. M-a sunat si mi-a spus: 'Bai, e unul... Bomba! E bun de tot'. L-am vazut si eu si l-am propus la Juventus.

Italienii au raspuns a doua zi. A ramas acolo. Ma sunase cineva de la FCSB: 'Cum naiba l-ai dus pe-ala la Juventus? Am trei mai buni'. L-am sunat dupa ce a debutat in Liga Campionilor: 'Zi-mi care erau aia trei mai buni'. Eu nu ma uit la meci ca un spectator, ca asa ceva poate face oricine, eu incerc sa vad niste calitati si un potential de crestere", a declarat Florin Manea, potrivit GSP.