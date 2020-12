Gigi Becali mai vrea doi jucatori din Liga 1 la FCSB! Cine este fotbalistul pentru care se lupta cu Craiova

FCSB se pregateste intens pentru campania de transferuri din aceasta iarna.

Dupa ce s-ar fi inteles cu oficialii Astrei pentru transferul lui Risto Radunovic, Gigi Becali mai are de rezolvat mutarile altor doi jucatori din Liga 1 pe care ii are in vizor.

Este vorba despre fundasul Georgi Pashov, care i-a fost propus de catre antrenorul secund Mihai Pintilii, si despre atacantul Tsvetelin Chunchukov, ambii avand contract cu Academica Clinceni.

Pentru Chunchukov, FCSB se va lupta cu Universitatea Craiova, oltenii manifestandu-si la randul lor interesul pentru atacantul bulgar din echipa lui Ilie Poenaru.

Cei doi fotbalisti, care au inscris cate un gol in acest sezon al Ligii 1, au contracte valabile doi ani cu Academica, iar oficialii clubului nu sunt dispusi sa-i lase sa plece foarte usor.

Antrenorul Clinceniului a declarat ca nu vrea sa fie pus in situatia de a reconstrui lotul, asa cum s-a intamplat in vara.

Mutarile par, astfel, destul de greu de realizat, tinand cont si de faptul ca Gigi Becali nu a parut dispus sa mai investeasca foarte mult in transferuri in startul acestui sezon.