FCSB a pierdut în fața lui FC Botoșani, scor 2-3, într-un meci din runda a treia din play-out-ul Superligii.

Pentru echipa roș-albastră au înscris Olaru (4') și Tănase (42', din penalty), în timp ce de la echipa lui Marius Croitoru au marcat Ongenda (35', 68') și Mailat (78').

Gigi Becali cere o sumă imensă pentru cine vrea să o cumpere pe FCSB

Patronul echipei campioane a fost nemulțumit la finalul jocului cu FC Botoșani și a spus, din nou, că va vinde echipa dacă va avea un cumpărător.

Gigi Becali a dat de înțeles că dacă cineva îi va oferi 200 de milioane de euro pentru a cumpăra FCSB, el este gata să o cedeze încă din această vară.

„Depinde. Dacă ne calificăm în Conference, că e diferenţă mare, la ora asta, 50 de milioane de euro. Dar dacă ne calificăm în Conference, 200 (n.r. de milioane de euro). Hai să spun care e diferenţa.

Voi faceţi socotelile voastre, eu le ştiu pe ale mele. Eu aşa am făcut în viaţă. Diferenţa este că dacă ne calificăm în Conference, adăugăm la coeficient.

Valoarea echipei e coeficientul UEFA. Dacă mergem în Conference, mai facem nişte puncte, cine când vine câştigă campionatul, în Liga Campionilor, 50-70 de milioane, adică produs.

Atunci, o societate care poate produce 50 de milioane, plus altele, adică vreo 60-70 de milioane într-un an, ea face 100% 200 de milioane. Eu vorbesc din punctul de vedere al omului de afaceri”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.

În urma acestei înfrângeri din play-out, FCSB poate pierde prima poziție dacă UTA își câștigă meciul cu Metaloglobus.