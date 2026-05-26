Pe cât mari au fost problemele pe care le-a avut din cauza lui Toto, pe atât de liniștit a fost Ilie Dumitrescu (57 de ani) cu singura sa fată, Mayra-Daria.

Aceasta s-a ferit de scandaluri, a fost pasionată de modelling și tocmai a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA. Momentul a fost savurat din plin de Ilie Dumitrescu. Îmbrăcat elegant, în stilul său caracteristic, fostul internațional s-a prezentat la festivitatea de absolvire a fiicei sale, la Palatul Parlamentului, cu un buchet imens de trandafiri.

Momentul a fost imortalizat print-o filmare scurtă pe care Mayra-Daria a distribuit-o pe rețelele de socializare.