Adversari de cinci stele pentru Cristi Chivu! Când se joacă meciurile cu Manchester City, Milan și Juventus

Câștigătoare a titlului și a Cupei Italiei, Inter se va reuni la Milano pe 14 sau 15 iulie, fără jucătorii care sunt convocați la echipele naționale pentru Cupa Mondială din această vară.

Cantonamentul de vară al lui Inter Milano | Amicale de top pentru Cristi Chivu

Primul cantonament efectuat de Cristi Chivu va avea loc în Germania, la Baden-Württemberg, în perioada 16-26 iulie. Tot atunci este programat și un meci amical împotriva lui Karlsruher, formație care evoluează în 2.Bundesliga, notează FCInter1908.

Ulterior, Inter va părăsi Europa. La data de 1 august este programat un amical de cinci stele contra lui Manchester City, pe Kai-Tak Stadium din Hong Kong, o arenă cu o capacitate de 50.000 de locuri.

Câteva zile mai târziu, campioana condusă de Cristi Chivu va merge în Australia, unde sunt programate alte două amicale tari, de această dată contra rivalelor din Serie A: contra lui AC Milan, pe 5 august, și împotriva lui Juventus, pe 8 august. Ambele partide se vor disputa în Perth.

Noul sezon din Serie A este programat să înceapă pe 23 august. Până atunci, Cristi Chivu e așteptat să semneze prelungirea contractului cu Inter Milano cu încă un sezon.