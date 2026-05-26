Adversari de cinci stele pentru Cristi Chivu! Când se joacă meciurile cu Manchester City, Milan și Juventus

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a intrat în vacanță, însă planul de pregătire din această vară a fost deja stabilit.

Câștigătoare a titlului și a Cupei Italiei, Inter se va reuni la Milano pe 14 sau 15 iulie, fără jucătorii care sunt convocați la echipele naționale pentru Cupa Mondială din această vară.

Cantonamentul de vară al lui Inter Milano | Amicale de top pentru Cristi Chivu

Primul cantonament efectuat de Cristi Chivu va avea loc în Germania, la Baden-Württemberg, în perioada 16-26 iulie. Tot atunci este programat și un meci amical împotriva lui Karlsruher, formație care evoluează în 2.Bundesliga, notează FCInter1908.

Ulterior, Inter va părăsi Europa. La data de 1 august este programat un amical de cinci stele contra lui Manchester City, pe Kai-Tak Stadium din Hong Kong, o arenă cu o capacitate de 50.000 de locuri.

Câteva zile mai târziu, campioana condusă de Cristi Chivu va merge în Australia, unde sunt programate alte două amicale tari, de această dată contra rivalelor din Serie A: contra lui AC Milan, pe 5 august, și împotriva lui Juventus, pe 8 august. Ambele partide se vor disputa în Perth.

Noul sezon din Serie A este programat să înceapă pe 23 august. Până atunci, Cristi Chivu e așteptat să semneze prelungirea contractului cu Inter Milano cu încă un sezon.

Cristi Chivu va semna în aceste zile contractul cu Inter până în 2028

Pentru Cristi Chivu a venit momentul să semneze noul contract cu Inter Milano. Actuala înțelegere a antrenorului expiră în iunie 2027, însă, așa cum era de așteptat, conducerea va miza în continuare pe serviciile românului.

În ediția de luni, Corriere dello Sport notează că Chivu va semna în aceste zile contractul până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Salariul antrenorului va crește semnificativ - de la 2,5 milioane de euro, la aproximativ 4 milioane plus bonusuri de performanță.

"Toată munca depusă de Cristi Chivu a culminat cu câștigarea titlului și Cupei Italiei. Acum, va veni răsplata: un nou contract și o îmbunătățire salarială semnificativă. Nu prea mai e nimic de discutat, fiind vorba doar de o chestiune de timp, inclusiv președintele Marotta spunând că e doar o formalitate. Legătura dintre Chivu și Inter va fi și mai strânsă acum. Românul e prezentul, dar și viitorul lui Inter", a scris Corriere dello Sport.

