Marius Șumudică a găsit marea problemă la Rapid și îl avertizează pe Pancu: ”Nu au șanse să prindă play-off-ul”

Rapid a încheiat sezonul cu o remiză obținută pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

A fost ultimul meci al lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului, care se pregătește acum pentru instalarea lui Daniel Pancu. 

Marius Șumudică: ”La cum a arătat Rapid, nu are șanse să prindă play-off-ul!”

Marius Șumudică a urmărit ultimul meci al sezonului al lui Rapid și a mărturisit că echipa este în cădere liberă. Fostul antrenor al giuleștenilor crede că dacă anumite lucruri nu vor fi remediate rapid după instalarea lui Pancu, echipa nu va reuși să se califice în play-off în următorul sezon.

Rapid este într-o cădere… și față de anii trecuți, e clar. Exprimare, mental, psihic, fără agresivitate, dorință, potență… Dacă te gândești că vrei cel puțin în play-off la anul, la cum a arătat ieri, nu au șanse să îl prindă.

Craiova a băgat echipa a 2-a, chiar a 3-a, iar Rapid a băgat tot ce are mai bun la ora actuală. Diferența nu s-a văzut, a fost în favoarea Craiovei din punctul meu de vedere. Craiova nu mai avea target, nu a jucat acasă… Am rămas mâhnit de lumea puțină care a fost pe Giulești. Îl felicit pe Bocciu și toată galeria că au scandat numele lui Gâlcă, care are un trecut legat de Steaua. Și-au încurajat jucătorii anul acesta, dar au primit foarte puțin înapoi. Pancu trebuie să vadă cum își cristalizează un lot care să ajungă cel puțin în play-off. După mine, acest obiectiv nu își are rostul la Rapid…”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Întrebat cu ce probleme se confruntă Rapidul, având în vedere că giuleștenii nu reușesc să obțină performanțe notabile, Șumudică a mărturisit că, în opinia lui, Rapid nu are un lider în vestiar. Antrenorul spune că singurul jucător care avea această calitate, Alexandru Dobre, a fost redus la tăcere după ce a intrat într-un conflict cu Costel Gâlcă.

Nu pot să îmi dau seama… Sunt lucruri incontrolabile. S-au întâmplat cu Mutu, cu Bergodi, cu Șumudică, cu Gâlcă… Sunt 4 antrenori cu o anumită cotă care nu au reușit să ducă Rapidul mai sus. Problema cred că este în altă parte… Nu mă refer la conducere, că nu joacă ea.

Nu înțeleg cum aceeași jucători duc Rapidul în sezonul regular sus… În play-off întâlnești cele mai bune echipe și atunci intervine valoarea jucătorilor. Din punctul meu de vedere, Rapid nu are un lider în teren. Nu există. Mă uit la Craiova, unde sunt Bancu, Screciu… La U Cluj, Chipciu, voce în vestiar, Nistor, Lukic… Jucători care te-au ajutat și ți-au făcut diferența. La Rapid am văzut un Dobre cu 17 goluri și care din momentul conflictului cu Gâlcă, și suporterii au fost contra lui. Au pierdut toți, și Dobre, și clubul… Dinamo îl are pe Boateng, pe Opruț, are jucători care nu doar că arată a fotbaliști, ci se vede că sunt lideri în teren”, a adăugat antrenorul.

Fotbalistul român cotat la 10.000.000€, în Bundesliga!
