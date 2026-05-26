Luis de la Fuente, selecţionerul echipei de fotbal a Spaniei, a declarat că posibila revenire a antrenorului portughez Jose Mourinho pe banca lui Real Madrid este o "idee foarte bună", deoarece îl consideră "un antrenor cu adevărat grozav", informează EFE.

Luis de la Fuente: ”Mourinho la Real? Ideea este excelentă”

"Am mult respect pentru ceea ce fac cluburile. Nu cunosc mecanismele interne ale unui club precum Real Madrid sau altele.

Am un respect total şi absolut pentru deciziile pe care le iau cluburile. Este un antrenor cu adevărat grozav, cu o istorie foarte importantă la Real Madrid. Cred că ideea este excelentă", a declarat selecţionerul.

Aceste declaraţii au fost făcute în cadrul programului "Los Desayunos" (Mic dejun) de la RTVE şi EFE, unde a fost intervievat de jurnaliştii Juan Carlos Rivero, prezentator şi comentator TVE, Silvia Barba, directorul de sport al RNE, şi Luis Villarejo, directorul de sport al EFE.

Conform presei internaţionale, portughezul Jose Mourinho a acceptat un acord pentru a reveni la echipa de fotbal Real Madrid ca antrenor principal, la 13 ani de la plecarea sa de pe Santiago Bernabeu.

Mourinho i-ar fi transmis deja preşedintelui clubului Benfica Lisabona, Rui Costa, că nu va accepta prelungirea contractului său.

Mourinho, 63 de ani, ar putea să-l înlocuiască pe Alvaro Arbeloa, care la rândul lui i-a succedat lui Xabi Alonso în luna ianuarie la Real Madrid.

Lusitanul a petrecut trei ani pe Santiago Bernabeu (2010-2013), perioadă în care a cucerit un titlu, o cupă şi o supercupă naţională, fiind totodată primul antrenor care a reuşit să ajungă la 100 de puncte cu Real în campionat.

Agerpres.