Astfel, după ratarea play-off-ului, cei de la FC Botoșani speră din nou la obiective mărețe. Au licența UEFA, astfel că pot participa în cupele europene dacă se vor clasa în zona primelor două din play-out și vor câștiga barajul pentru Conference League.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a fost în extaz după o nouă victorie în fața campioanei en-titre și a pus tunurile pe contestatarii săi.

În plus, omul de afaceri s-a arătat încântat de jocul echipei sale cu Marius Croitoru pe banca tehnică.

Valeriu Iftime: ”Toată țara mă făcea capra lui Becali”

„Nu mă uit acum la cifre sau la cât de frumos e în spatele nostru. Mă gândesc la meciul ăsta, că e greu să bați FCSB-ul în maniera asta, serios. Noi tot timpul eram abonații bătăilor și toată țara mă făcea capra lui Becali și noi stăm și ei ne bat.

Și se mai și lăuda: 'Am bătut pe Botoșani de i-am spart, 4-0!'. Botoșani cu Marius Croitoru joacă fotbal. Ei n-au nimic acolo. E o ceață, nu e echipă, din păcate. Adică nu e o echipă care să joace fotbal, să te pună la respect.

Au câțiva jucători buni, restul e o ceață. Păcat, echipă atât de valoroasă și de titrată cândva să ajungă în situația asta. Și e doar o chestiune de management, nu-i nimic altceva, așa cred”, a spus Valeriu Iftime, la Prima Sport.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.